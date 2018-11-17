Перед выборами в Украине обострится ситуация с дезинформацией – депутат Европарламента
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В Европейском парламенте считают, что перед выборами Украина должна подготовиться к борьбе с кампанией по дезинформации, направленной на дестабилизацию ситуации в обществе.
Об этом заявил депутат Европарламента Дариуш Росати в Киеве, передает РБК-Украина.
Европарламент обеспокоен тем, что дезинформация в нашей стране стала более напряженной.
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"Беспокойство у нас вызывает, в частности, сейчас то, что дезинформация, война с дезинформацией стала более напряженной. Она направлена на то, чтобы расколоть украинский народ перед выборами. Мы обращаем на это внимание, потому что считаем, что страна должна подготовиться к борьбе с кампанией по дезинформации. Кампания является потенциально очень опасной", - сообщил Росати.
Он также отметил, что для прозрачности проведения предстоящих выборов в Украине власть должна внедрять ключевые реформы в избирательном законодательстве.
"Цель наших рекомендаций - поощрить украинскую власть внедрять ключевые реформы в избирательном законодательстве и за его пределами. Эти реформы смогут позволить выборам быть прозрачными, справедливыми. Чтобы результат выборов привел к тому, чтобы пришла сильная власть, которая бы помогла стране двигаться по пути демократии", - добавил он.
Как сообщалось 16 ноября, ЕС призвал Украину и Россию обменяться задержанными до конца года.