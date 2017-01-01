На Битву экстрасенсов подадут в суд родители детей, погибших в лагере Виктория

Родственники погибших считают, что делать шоу на этой трагедии - преступление.

Родители девочек, погибших во время пожара в детском лагере Виктория в Одессе, намерены подать в суд на телевизионную передачу Битва экстрасенсов.

Об этом сегодня после заседания суда по делу директора лагеря заявила адвокат семей погибших Оксана Муравская, передает Пушкинская.

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11 ноября на телеканале СТБ вышел выпуск передачи Битва экстрасенсов, посвященный трагедии в детском лагере Виктория. В редакцию передачи обратилась мать погибшей девочки Насти Кулинич, чтобы выяснить почему погиб ее ребенок. Однако, по словам Муравской, произошедшее на передаче оскорбило родителей погибших.

“Я не смотрела Битву экстрасенсов, но слышала множество негативных отзывов об этом выпуске. Делать шоу на этой трагедии - это преступление. Сейчас мы думаем, каким образом реагировать на эту передачу и скорее всего будем подавать в суд. Это не входит ни в какие этические рамки. Уровень цинизма превзошел любые ожидания. Эта передача очень задела родителей, погибших детей“, - прокомментировала адвокат пострадавших.

Напомним, пожар в одесском детском лагере Виктория произошел в сентябре 2017 года. Вследствие него погибли трое детей.

Как сообщалось 20 сентября, на пепелище лагеря Виктория, где погибли дети в сентябре 2017 года, спустя год продолжают находить человеческие останки.