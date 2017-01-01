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В ДТП под Полтавой погиб один человек, еще 7 травмированы

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Среди травмированных также есть двое несовершеннолетних.
В ДТП под Полтавой погиб один человек, еще 7 травмированы
© pl.npu.gov.ua
Фото 1/4
  • Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются
  • Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются
  • Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются
  • Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются
В ДТП под Полтавой погиб один человек, еще 7 травмированы
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются
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На трассе Киев-Харьков в Полтавской области в субботу, 17 ноября, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате аварии погиб один человек, еще семеро получили травмы.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

Авария произошла около 12:30 в Великобагачанском районе. Столкнулись автомобили ВАЗ десятой модели и Hyundai.

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Предварительно, в результате ДТП пострадало восемь человек. Один из них, пассажир ВАЗ от полученных телесных повреждений умер. Среди травмированных также есть двое несовершеннолетних.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Решается вопрос об открытии криминального производства по части 2 статьи 286 Криминального кодекса Украины.

Как сообщалось, 19 ноября в Германии столкнулись два школьных автобуса - 19 пострадавших.

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Теги: ДТП, Полтавская область
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