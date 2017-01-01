Умер пограничник, которого сбил контрабандист на Закарпатье

Пограничник находился в тяжелом состоянии почти двое суток без возможности хирургического вмешательства.

В больнице вечером в субботу, 17 ноября, умер пограничник, которого сбил водитель-контрабандист на Закарпатье. Об этом сообщил главный врач Раховской районной больницы Владимир Симулик, пишет Mukachevo.net.

По словам медика, пограничник находился в тяжелом состоянии почти двое суток без возможности транспортировки и хирургического вмешательства.

Пострадавший поступил с признаками тяжелого травматического шока, политравмой грудной клетки и органов брюшной полости.

По данным СМИ, умершим оказался майор Вадим Березенский, у него осталось двое детей.

Как сообщили в полиции, водителя, который переехал пограничника, удалось задержать. Им оказался 34-летний житель Рахова.

Как сообщалось, 16 ноября в Волынской области автомобиль наехал на украинского пограничника.

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