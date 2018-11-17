Отношения Украины и США очень крепкие - Порошенко

Президент заявил, что никогда ранее отношения Украины и США не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал результаты работы украинско-американской Комиссии стратегического партнерств и отметил надежную основу для наращивания успеха двустороннего сотрудничества в разных сферах. Об этом в субботу, 17 ноября, президент сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Благодарен президенту Дональду Трампу, госсекретарю Помпео и всем американским друзьям за надежное плечо поддержки и непоколебимую солидарность с Украиной! Заложена надежная основа для наращивания успеха нашего двустороннего сотрудничества в политической, оборонной, инвестиционно-экономической и энергетической отраслях и отрасли безопасности", - пишет Порошенко.

По словам президента, совместное заявление по итогам заседания открывает широкие горизонты партнерства.

"Важным является признание прогресса Украины на пути реформ и в укреплении нашей оборонной устойчивости, равно как и подтверждение приверженности Вашингтона и в дальнейшем поддерживать Украину на этом пути. Никогда в истории украинско-американские отношения не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими", - заявил Порошенко.

Напомним, 16 ноября в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и госсекретаря США Майка Помпео в рамках проведения пленарного заседания Комиссии стратегического партнерства Украина - США, которое было призвано отметить десятую годовщину подписания Хартии между двумя странами о стратегическом партнерстве.

Как сообщалось, Павел Климкин обсуждал в Вашингтоне дополнительные шаги для продвижения Украины в направлении НАТО.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Украина не имеет друга большего, чем США.

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