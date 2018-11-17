Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Отношения Украины и США очень крепкие - Порошенко

Комментариев: 7
Президент заявил, что никогда ранее отношения Украины и США не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими.
Порошенко прокомментировал заседание комиссии Украина-США
Порошенко прокомментировал заседание комиссии Украина-США
Адміністрація президента України

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал результаты работы украинско-американской Комиссии стратегического партнерств и отметил надежную основу для наращивания успеха двустороннего сотрудничества в разных сферах. Об этом в субботу, 17 ноября, президент сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Благодарен президенту Дональду Трампу, госсекретарю Помпео и всем американским друзьям за надежное плечо поддержки и непоколебимую солидарность с Украиной! Заложена надежная основа для наращивания успеха нашего двустороннего сотрудничества в политической, оборонной, инвестиционно-экономической и энергетической отраслях и отрасли безопасности", - пишет Порошенко.

По словам президента, совместное заявление по итогам заседания открывает широкие горизонты партнерства.

"Важным является признание прогресса Украины на пути реформ и в укреплении нашей оборонной устойчивости, равно как и подтверждение приверженности Вашингтона и в дальнейшем поддерживать Украину на этом пути. Никогда в истории украинско-американские отношения не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими", - заявил Порошенко.

Напомним, 16 ноября в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и госсекретаря США Майка Помпео в рамках проведения пленарного заседания Комиссии стратегического партнерства Украина - США, которое было призвано отметить десятую годовщину подписания Хартии между двумя странами о стратегическом партнерстве.

Как сообщалось, Павел Климкин обсуждал в Вашингтоне дополнительные шаги для продвижения Украины в направлении НАТО. 

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Украина не имеет друга большего, чем США.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, США, Украина-США, Порошенко, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
ALFER+    17.11.2018, 21:22
Оценка:  +4
ALFER+
И поэтому трамп не подал руку петюне.
bertal    17.11.2018, 20:55
Оценка:  +3
bertal
Еще бы, сколько каждый украинец должен долларов США по кредитам?
bertal    17.11.2018, 21:00
Оценка:  +4
bertal
включая новорожденных и пенсионеров
Letohradek    17.11.2018, 21:04
Оценка:  -3
Letohradek
Когда кредиты брал енакиевский рецидивист, у тебя не было подобных вопросов Что с тобой случилось сейчас?
Колишній-східняк    17.11.2018, 20:49
Оценка:  0
Колишній-східняк
Они хоть далеко...
Колишній-східняк    17.11.2018, 20:50
Оценка:  0
Колишній-східняк
А Мордор под боком.
Негорро    17.11.2018, 20:31
Оценка:  +1
Негорро
Сношения Украины и США очень крепкие-Пopношенко.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь