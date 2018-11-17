Мураев: Мы будем защищать государственные предприятия

“После смены власти мы будем защищать государственные предприятия. Ну и естественно будем наказывать менеджеров, которые показывают отрицательный финансовый результат - они должны конкурировать не красивыми глазами, или связями, а непосредственно результатами финансовой деятельности. Это должно стоять во главе угла и соответствующий закон нами зарегистрирован. Выполнил план (финансовые обязательства, которые взял на себя), проходя конкурс на руководителя предприятия - получаешь премию, нет - конфискация имущества”,- заявил нардеп.

Мураев заявил о том, что представители партии “Наши” примут участие в выборах в ОТГ Лиманского района.

“Провели встречи с жителями Лиманского района и города Южный. Провели совещание с кандидатами в депутаты Визирской ОТГ от ПП «НАШИ» (это будут наши первые выборы). Обсудили проблемы региона, района, проблемы развития море-хозяйственной отрасли, остановки и приватизации стратегических предприятий, Одесского припортового завода, опасность техногенной катастрофы и утечки аммиака. Разработали комплекс мероприятий по предотвращению этих проблем”,- сказано в заявлении политика.

Рост рейтингов Мураева и его партии признали и в националистической организации “Национальный корпус”, члены которой, по этой причине заблокировали собрание партии “Наши” в Одессе 16 ноября. Группа людей в масках заблокировала все входы в помещение, в котором должна была пройти встреча.

“Встречу в Одессе перенесли из-за угрозы заражения людей опасным вирусным заболеванием. Судя по марлевым повязкам, группа нездоровых, но хорошо камуфлированных людей, негодных к строевой службе в военное время и защите Родины, решили провести флешмоб”,- прокомментировал инцидент лидер партии “Наши”.

Ряд изданий уже заявил о том, что подобным образом Национальный корпус работает в интересах действующей власти, которой невыгодны новые лица в политике.