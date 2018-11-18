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Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

Комментариев: 10
В зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела позиций ВСУ погиб Виталий Онуфрейчук.
На Донбассе погиб военный
На Донбассе погиб военный
Reuters (архивное фото)

В зоне проведения операции Объединенных сил в субботу, 17 ноября, в результате обстрела украинских позиций погиб Виталий Онуфрейчук. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Онуфрейчук родился в 1981 году, жил в Черновцах. Военный служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Напомним, в ходе боевых действий 16 ноября потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

 

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Теги: Черновцы, военный, обострение, Буковина (Черновцы), погиб, ВСУ, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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Негорро    18.11.2018, 00:33
Оценка:  -2
Негорро
Пропоную усім найманцям,яких РошенЗМІ чомусь називають героями,та захистниками,брати приклад з Віталія Онуфрийчука.Потрібен хештег"Роби як Віталій Онуфрейчук"#!)))))
Негорро    18.11.2018, 00:27
Оценка:  -3
Негорро
Хороший наёмник-дохлый наёмник.Этого не знал Виталий Онуфрейчук,не считая себя наёмником...Но алкоголики тоже не считают себя алкоголиками,а наркоманы и шизофреники не считают себя наркоманами и шизофрениками.)))))
WTF2wtf    18.11.2018, 00:32
Оценка:  0
WTF2wtf
Жестко ты о примерно 40 тыс наемников двух оккупационных российских армейских корпусов на Донбассе, украинофобко.
Напоминаю ольгинскому боту, ВСУ на свое земле, российские наемники тут - оккупанты!
Негорро    18.11.2018, 00:03
Оценка:  -5
Негорро
Да кому всралось это наёмное"пушечное мясо".Этому мясу платят за то чтобы оно было мясом.Нормальный человек мясом не станет никогда.
WTF2wtf    18.11.2018, 00:14
Оценка:  +3
WTF2wtf
Пишешь о российских наемниках, дохнущих за российского царька на чужой земле. О них вам, путенским, вообще запрещено писать, хоть их тела почти каждый день в россию везут ...
А ВСУ на своей земле, защищают свою страну от оккупантов.
Негорро    18.11.2018, 00:17
Оценка:  -4
Негорро
Нет,полоумный бот,я пишу именно о наших"героях"," ;защитниках"и"патри отах",которые воюют исключительно за бабло и льготы УБД.А на иностранных наёмников мне на(рать.Я в Украине живу.)))))
WTF2wtf    18.11.2018, 00:23
Оценка:  +1
WTF2wtf
Для ольгинского многостаночника "свои" только путенские оккупанты.
Кто-то шестерил перед немецкими, кто-то шестерит перед нынешними российскими ... одно говно, оккупанты.
WTF2wtf    18.11.2018, 00:16
Оценка:  +3
WTF2wtf
Россия миллионы местных на оккупированном ей Донбассе сделала дешевыми заложниками ботоксного царька россии ... (((((
Негорро    18.11.2018, 00:20
Оценка:  -3
Негорро
Твои шоколадные хозяева за последние четыре года сделали заложниками своих интересов десятки миллионов моих сограждан.И мне положить с прибором на другие территории,которые не являются Украиной,т.к.я в Украине живу.)))))
WTF2wtf    18.11.2018, 00:25
Оценка:  +1
WTF2wtf
Путенское украинофобко, убийства граждан Украины никому в твоей сраной вражеской россии не помогут, какую бы чушь не несли ваши геббельс-СМИ в россии
Негорро    18.11.2018, 00:29
Оценка:  -2
Негорро
Полоумный бот,смени методичку.Ты зациклен на ней,а ведь она устарела ещё пару лет назад.Я люблю Украину,но Украина-это народ,а не твои хозяева со своими наёмниками.)))))
WTF2wtf    18.11.2018, 00:33
Оценка:  +1
WTF2wtf
Упоротое ботоксное Ху-ло - это вовсе не твоя "Украина", ольгиское шизофреничко ...
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