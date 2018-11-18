Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

В зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела позиций ВСУ погиб Виталий Онуфрейчук.

В зоне проведения операции Объединенных сил в субботу, 17 ноября, в результате обстрела украинских позиций погиб Виталий Онуфрейчук. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Онуфрейчук родился в 1981 году, жил в Черновцах. Военный служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Напомним, в ходе боевых действий 16 ноября потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

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