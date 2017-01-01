На Донбассе за сутки 16 обстрелов, погиб боец
За минувшие сутки подразделения сепаратистов 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Они 10 раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Один украинский военнослужащий погиб.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 18 ноября.
Противник обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Песчаное, Желобок, Новотошковское, Орехово, Вильный, Троицкое и Светлодарск.
Вблизи Желобка, хутора Вильный и Светлодарска противник вел огонь из минометов 120-го калибра. По опорным пунктам неподалеку Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского и Широкино оккупанты велся огонь из стрелкового оружия и гранатометов.
"С начала текущих суток противник, из гранатометов и стрелкового оружия, вел огонь неподалеку Гнутово. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – утверждают в штабе.
По данным украинской разведки, за прошедшие сутки два сепаратиста были уничтожены, еще двое получили ранения.
Ранее стало известно имя погибшего бойца ВСУ. Это Виталий Онуфрейчук из Черновцов. Он служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.
Напомним, за сутки 16 ноября сепаратисты 10 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Враг шесть раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Тогда потерь у ВСУ не было.
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