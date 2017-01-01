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На Донбассе за сутки 16 обстрелов, погиб боец

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По данным украинской разведки, за прошедшие сутки два сепаратиста были уничтожены, еще двое получили ранения.
Вблизи Желобка, хутора Вильный и Светлодарска противник вел огонь из минометов
Вблизи Желобка, хутора Вильный и Светлодарска противник вел огонь из минометов
Пресс-служба Минобороны Украины

За минувшие сутки подразделения сепаратистов 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Они 10 раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Один украинский военнослужащий погиб.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 18 ноября.

Противник обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Песчаное, Желобок, Новотошковское, Орехово, Вильный, Троицкое и Светлодарск.

Вблизи Желобка, хутора Вильный и Светлодарска противник вел огонь из минометов 120-го калибра. По опорным пунктам неподалеку Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского и Широкино оккупанты велся огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

"С начала текущих суток противник, из гранатометов и стрелкового оружия, вел огонь неподалеку Гнутово. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – утверждают в штабе.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки два сепаратиста были уничтожены, еще двое получили ранения.

Ранее стало известно имя погибшего бойца ВСУ. Это Виталий Онуфрейчук из Черновцов. Он служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Напомним, за сутки 16 ноября сепаратисты 10 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Враг шесть раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Тогда потерь у ВСУ не было.

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Теги: донбасс, обстрел, погиб, сепаратисты, ВСУ, потери, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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