Янукович госпитализирован в Москве – СМИ

Бывший президент Украины якобы поступил в больницу с подозрением на травму позвоночника и травму колена.

Виктора Януковича в больнице сопровождали несколько человек

Экс-президент Украины Виктор Янукович, предположительно, был госпитализирован в московский НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает Комсомольская правда со ссылкой на источники в воскресенье, 18 ноября.

По данным издания, Янукович поступил в медицинское учреждение в пятницу в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис "на известном подмосковном теннисном корте".

"Врач сообщил, что несколько людей, сопровождали Виктора Януковича – кто это – ему неизвестно. В блоке больницы, где ему оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, но в скором времени Януковича увезли в какую-то частную клинику", – говорится в сообщении.

Подтверждение от представителей Виктора Януковича пока нет.

Ранее стало известно, что Виктор Янукович согласен выступить с последним словом в Оболонском райсуде Киева в рамках процедуры международной правовой помощи. В свою очередь суд вызвал бывшего президента на заседание для оглашения последнего слова 19 ноября.

Напомним, Януковича обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: государственная измена, пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничество в ведении агрессивной войны". Прокуратура требует приговорить экс-президента к 15 годам тюрьмы.

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