В Тернополе в почтовом ящике нашли гранату

Полицейские выясняют, кому именно была подброшена боевая гранату, и ищет тех, кто это сделал.

В Тернополе на улице 15 апреля в подъезде жилого дома в одном из почтовых ящиков нашли гранату. Об этом сообщило местное издание 20 минут вечером в субботу, 17 ноября.

По словам правоохранителей, неизвестный злоумышленник подбросил гранату в ящик.

Патрульные полицейские на месте происшествия подтвердили, что обнаруженная граната была боевой, ее обезвредили. После чего они проверили подъезд на наличие других взрывоопасных предметов.

Сейчас полиция выясняет, кому именно подбросили гранату, и ищет тех, кто это сделал.

Ранее в Донецкой области на вокзале в Константиновке полицейские обнаружили у пассажира поезда гранату РГД-5 с запалом, детонаторы и 45 патронов.

А в Запорожье неизвестный бросил в сторону людей взрывное устройство. Тогда пострадали трое мужчин, их доставили в больницу.

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