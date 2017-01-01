На окружной дороге Харькова произошло смертельное ДТП

Водитель микроавтобуса Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet.

В результате столкновения микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Chevrolet на окружной дороге под Харьковом один человек погиб и трое госпитализированы.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в воскресенье, 18 ноября.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Chevrolet.

"От полученных травм 20-летний водитель Chevrolet погиб на месте, 35-летний водитель и 33-летний пассажир Volkswagen, 33-летняя пассажирка Chevrolet с травмами различной степени тяжести были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья пострадавших медики оценивают как удовлетворительное. Водитель Volkswagen задержан.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК украины).

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Ранее сообщалось, что в ДТП под Мариуполем погибли два человека. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорой в поселке городского типа Никольское.

А во Львовской области двое иностранцев пострадали в результате столкновения трех автомобилей.

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