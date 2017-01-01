Под Одессой произошел пожар в гостинице

К тушению пожара в гостиница Эллада привлекалось семь единиц техники и 38 человек личного состава.

Крупный пожар произошел в городе Черноморск – на побережье загорелась гостиница сезонного типа Эллада. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 18 ноября.

Спасатели на месте вызова установили, что загорелась мансарда и крыша трехэтажного здания. Огонь распространился на площадь 150 кв метров. Спустя полтора часа пожарные локализовали возгорание и полностью ликвидировали его в 15:08.

Во время тушения пожара были эвакуированы 10 человек персонала заведения. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки электрообогревателя.

К тушению пожара привлекалось семь единиц пожарно-спасательной и специальной техники и 38 человек личного состава.

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Ранее в Одессе произошел пожар в шахте электрокабелей 17-этажного жилого дома, в результате пострадали несколько человек, в том числе два ребенка.

Также сообщалось о пожаре в Запорожской области в частном жилом доме в селе Большая Знаменка. В результате инцидента от отравления дымом погибли трое детей.

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