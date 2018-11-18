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Адвокат Януковича подтвердил его госпитализацию

Комментариев: 3
Врачи надели на бывшего президента Украины лангетку. Он будет госпитализирован не менее трех недель.

Бывший президент Украины Виктор Янукович будет госпитализирован около трех недель. Он не сможет выступить в суде со своим последним словом по делу о госизмене.

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Об этом сказал адвокат Януковича Александр Горошинский в комментарии 112 Украина в воскресенье, 18 ноября.

По его словам, адвокаты собирают необходимые для суда справки.

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“Он (Янукович – ред.) не может двигаться, у него лангетка. Как говорят врачи, это тяжелая травма, он минимум 21 день будет (находиться на больничной койке – ред,)... Документы соответствующие мы предоставим суду“, – сказал Горошинский.

А в комментарии ТАСС адвокат добавил, что лично встречался с Януковичем.

“Я приехал в больницу, мы с ним говорили. Есть предположения о наличии у него травмы колена и позвоночника, но пока не могу точно раскрывать диагноз, но я лично видел, что человек не может передвигаться“, – сказал Горошинский.

Ранее российские СМИ сообщили, что Виктора Януковича госпитализировали в Москве в клинику имени Склифосовского в пятницу, 16 ноября. У него подозревали травмы позвоночника и колена, которые он якобы получил во время игры в теннис. Янукович находился в реанимации, но вскоре его перевезли в частную клинику.

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Теги: Россия, Украина, Москва, Янукович, суд, видео, адвокат, Виктор Янукович
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Ruspidor    18.11.2018, 13:33
Оценка:  +3
Ruspidor
Что делают с лошадями подвернувшими ногу? Чем янык лучше?
Vasya_iz_Ivanovo    18.11.2018, 13:37
Оценка:  -4
Vasya_iz_Ivanovo
А ведь он был твоим Президентом!
моисей    18.11.2018, 13:49
Оценка:  +1
моисей
Был..
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