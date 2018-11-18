Адвокат Януковича подтвердил его госпитализацию

Врачи надели на бывшего президента Украины лангетку. Он будет госпитализирован не менее трех недель.

Бывший президент Украины Виктор Янукович будет госпитализирован около трех недель. Он не сможет выступить в суде со своим последним словом по делу о госизмене.

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Об этом сказал адвокат Януковича Александр Горошинский в комментарии 112 Украина в воскресенье, 18 ноября.

По его словам, адвокаты собирают необходимые для суда справки.

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“Он (Янукович – ред.) не может двигаться, у него лангетка. Как говорят врачи, это тяжелая травма, он минимум 21 день будет (находиться на больничной койке – ред,)... Документы соответствующие мы предоставим суду“, – сказал Горошинский.

А в комментарии ТАСС адвокат добавил, что лично встречался с Януковичем.

“Я приехал в больницу, мы с ним говорили. Есть предположения о наличии у него травмы колена и позвоночника, но пока не могу точно раскрывать диагноз, но я лично видел, что человек не может передвигаться“, – сказал Горошинский.

Ранее российские СМИ сообщили, что Виктора Януковича госпитализировали в Москве в клинику имени Склифосовского в пятницу, 16 ноября. У него подозревали травмы позвоночника и колена, которые он якобы получил во время игры в теннис. Янукович находился в реанимации, но вскоре его перевезли в частную клинику.