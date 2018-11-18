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Победительница шоу «Кандидат» Майстер вошла в структуру партии За життя

Комментариев: 3
Победительница шоу «Кандидат» Майстер вошла в структуру партии За життя

Победительница социально-политического шоу "Кандидат" Ирина Майстер возглавила городскую ячейку партии "За життя" в Василькове. Об этом говорится в сюжете телеканала "112 Украина".

Сообщается, что Ирина Майстер уже приступила к исполнению своих обязанностей и познакомилась с однопартийцами из Киевской области.

"У меня такое настроение, боевое. Я готова включиться в работу, в активный процесс, и показывать результат. Мне это интересно, я этим живу", – рассказала она в эфире "112 Украина".

Отмечается, что Ирина Майстер всю жизнь прожила в Василькове и знает о проблемах города не понаслышке. По ее словам, главная местная проблема – плохое качество питьевой воды, потому город нуждается в новых очистных сооружениях.

Победительница "Кандидата" также убеждена, что прежде всего нужно сконцентрироваться на увеличении команды партийной организации, а потом уже активно включаться в работу.

Участники партийного собрания также обсудили объединение партий "За життя" и "Оппозиционный блок" в одну политическую силу, которое на прошлой неделе закрепили соглашением Вадим Рабинович и Юрий Бойко.

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Комментариев (3)
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ALFER+    18.11.2018, 14:02
Оценка:  0
ALFER+
А чегой-то её перекосило?
сергей11    18.11.2018, 13:25
Оценка:  +4
сергей11
А могла бы остаться порядочным человеком..
M256    18.11.2018, 14:02
Оценка:  0
M256
как в том анекдоте, вопрос лишь в цене..
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