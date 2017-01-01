Пограничники не пропустили в Украину восемь граждан Индии

С начала года более четырем тысячам потенциальным незаконным мигрантам было отказано в пропуске через украинскую границу.

Граждане Индии прибыли в Украину рейсом из Дели Держприкордонслужба

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев в аэропорту Борисполь не пропустили через границу восемь потенциальных незаконных мигрантов.

Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 18 ноября.

Отмечается, что пассажиры, граждане Индии, прибыли рейсом из Дели. Однако по результатам пограничного контроля, на основании п.4 ст.8 (неподтверждение цели запланированного пребывания на территории Украины) закона Украины "О пограничном контроле", им было отказано в пересечении государственной границы.

"Граждане Индии возвращены вчера вечером обратным рейсом", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала года более четырем тысячам потенциальным незаконным мигрантам было отказано в пропуске через границу.

Напомним, 5 ноября на подступах к госгранице, во Львовском аэропорту и в Одессе задержали 15 нелегальных мигрантов из восьми стран и одного вероятного координатора их переправки.

Также на Закарпатье задержали двух нелегалов из России. Мужчины объяснили, что пытались незаконно попасть в Евросоюз для улучшения условий жизни.

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