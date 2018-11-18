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В Днепре зарегистрировали рекорд с самым крохотным новорожденным

Комментариев: 2
Вес малыша составил 470 грамм, а рост - 28 сантиментов. Ребенок выжил.
Первое время малыш находился на аппарате искусственной вентиляции легких
Первое время малыш находился на аппарате искусственной вентиляции легких
Скриншот видео

В Днепре зафиксировали рекорд с самым маленьким новорожденным в Украине. Малыш появился на свет 2 года назад с весом в 470 грамм. Мальчик выжил, его назвали Захаром.

Об этом сообщает ТСН.

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Роды были преждевременными - за 2,5 месяца раньше срока. Первым из двойняшек появился Марк с весом 700 грамм, вторым - Захар (470 грамм). За жизнь и здоровье новорожденных боролись медики перинатального центра.

“Началось спасение с первой секунды рождения. Шансы, конечно, были минимальные. Но все равно надежда нас не покидала, мы верили в чудо“, - признается руководитель отделения центра Елена Верещак.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве домашние роды убили ребенка. Рожала мать из многодетной семьи. Младенец скончался, о состоянии роженицы ничего не известно. 

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Теги: днепр, новорожденный, младене, недоношенный ребенок
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Комментариев (2)
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M256    18.11.2018, 14:10
Оценка:  0
M256
молодец малой, такая воля к жизни, врачам тож, что выходили его
ALFER+    18.11.2018, 13:59
Оценка:  +2
ALFER+
Чудеса.
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