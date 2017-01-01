Во Львове пьяный мужчина стрелял по автомобилям

Мужчина заявлял, что стреляет по машинам, потому что они припаркованы на газоне возле дома.

Один из поврежденных автомобилей во Львове Захід.net

В Сиховском районе Львова полицейские задержали нетрезвого мужчину, который из пистолета стрелял по припаркованным автомобилям. Об этом сообщает Захид.net со ссылкой на патрульную полицию в воскресенье, 18 ноября.

Инцидент произошел накануне вечером. По словам свидетелей, события происходили во дворе дома на улице Максимовича, 9. Мужчина заявлял, что стреляет по автомобилям, потому что они припаркованы на газоне возле дома.

"Мужчина выстрелил в три автомобиля, припаркованные возле дома. Прибыв по указанному адресу, среди толпы полицейские обнаружили мужчину с окровавленными руками, который подпадал под ориентировку", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что руки в крови у мужчины были от того, что он кулаками пытался разбить окна автомобилей. При осмотре полицейские обнаружили у него и пистолет.

Установлено, что это мужчина 1977 года, львовянин. Он является жителем того же дома, возле которого произошел инцидент.

Больше подробностей по этому инциденту пока нет. Делом занимаются следователи Нацполиции.

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