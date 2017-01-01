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Бондаренко: Исход "газовиков" из Оппоблока состоялся

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Бондаренко: Исход "газовиков" из Оппоблока состоялся

“К партии “За жизнь“ “присоединилась“ “Партия развития“. В 2014 она была на всякий случай зарегистрирована под “газовиков“. Главой назначили нардепа Юрия Мирошниченко. Ну, что ж. Исход “газовиков“ из Оппоблока, полагаю, состоялся. На хозяйстве остались “промышленники“, об этом на своей странице в Фейсбук написала оппозиционный политик Елена Бондаренко.

Напомним, что 17 ноября  председатель Партии развития Украины сообщил, что политсила присоединяется к “Оппозиционной платформе - За жизнь“. Об этом пишет пресс-служба платформы. По словам Мирошниченко, Партии развития Украины приняла решение о присоединении к “Оппозиционной платформе – За жизнь“, так как цели и задачи политсилы совпадают с ее целями и задачами. Также он заявил, что считает целесообразным поддерживать единого кандидата от оппозиции на президентских выборах.

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