В ресторане Харькова внезапно скончалась студентка

Девушка училась на третьем курсе НЮУ им. Ярослава Мудрого и отмечала в ресторане день студента, утверждают в соцсетях.

По предварительным данным, у девушки произошел приступ астмы Нацполиция Украины

В Харькове полицейские устанавливают обстоятельства внезапной смерти 20-летней девушки в одном из ресторанов города на улице Лермонтовской.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в воскресенье, 18 ноября.

Информация об инциденте поступила правоохранителям около 23:00 в субботу.

По предварительным данным, сердце девушки остановилось в результате приступа астмы. Попытки врачей реанимировать пострадавшую не дали результата.

Обстоятельства инцидента выясняются, решается вопрос о квалификации события по УК Украины.

Сообщество Харьков 1654 в Facebook со ссылкой на источники сообщает, что инцидент произошел в ресторане Старгород, во время празднования дня студента. Девушка, как утверждается, училась третьем курсе НЮУ им. Ярослава Мудрого.

"До приезда скорой помощи посетители пыталась оказать первую помощь, однако безуспешно. Экипаж скорой помощи приехал очень быстро, однако результатов реанимация не дала", – говорится в сообщении.

Накануне в Киеве в подъезде многоэтажного дома на Лесном массиве было обнаружено тело мужчины. Эксперты выяснили, что признаки насильственной смерти отсутствуют.

Ранее в Харькове скончался мужчина во дворе жилого дома по улице Гвардейцев-Широнинцев. Его труп несколько часов пролежал на улице.

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