Полиция поймала подозреваемого в ограблении инкассаторов в Ирпене
Полиция Киевской области задержала подозреваемого в ограблении инкассаторского автомобиля.
Об этом сообщает пресс-служба.
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“Оперативники Киевской области задержали одного из грабителей, которые похитили из инкассаторской машины 1,8 млн гривен“, - сообщили в пресс-службе.
Украденные деньги подозреваемый хотел переносить в больших пакетах.
“Вблизи места обнаружения автомобиля правоохранители нашли и подозрительного мужчину, похожего на разыскиваемого грабителя. У него в кармане правоохранители обнаружили крупные пакеты - именно в них злоумышленник собирался переносить украденные деньги“ - говорится в сообщении.
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Подозреваемый родом из Житомирской области, ранее уже отсидел 15 лет за совершение разбоев и грабежей. Последний раз был приговорен к 10 годам за совершение разбойного нападения на квартиру, хозяин которого погиб от нанесения тяжких телесных повреждений. Подозреваемый был освобожден раньше срока по “закону Савченко“.
Сейчас правоохранители устанавливают других причастных к преступлению.
Напомним, в конце сентября в Одессе напали на инкассаторов. При этом двоих из них ранили.