Полиция поймала подозреваемого в ограблении инкассаторов в Ирпене

Похищенные деньги (1,8 миллионов гривен) изъяты и находятся в полиции.

Полиция Киевской области задержала подозреваемого в ограблении инкассаторского автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба.

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“Оперативники Киевской области задержали одного из грабителей, которые похитили из инкассаторской машины 1,8 млн гривен“, - сообщили в пресс-службе.

Украденные деньги подозреваемый хотел переносить в больших пакетах.

“Вблизи места обнаружения автомобиля правоохранители нашли и подозрительного мужчину, похожего на разыскиваемого грабителя. У него в кармане правоохранители обнаружили крупные пакеты - именно в них злоумышленник собирался переносить украденные деньги“ - говорится в сообщении.

К моменту задержания подозреваемый успел заменить номерные знаки авто kv.npu.gov.ua

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Подозреваемый родом из Житомирской области, ранее уже отсидел 15 лет за совершение разбоев и грабежей. Последний раз был приговорен к 10 годам за совершение разбойного нападения на квартиру, хозяин которого погиб от нанесения тяжких телесных повреждений. Подозреваемый был освобожден раньше срока по “закону Савченко“.

Сейчас правоохранители устанавливают других причастных к преступлению.

Напомним, в конце сентября в Одессе напали на инкассаторов. При этом двоих из них ранили.