На Луганщине у мужчины изъяли арсенал оружия

Силовики изъяли в частном доме автомат АК-74, карабин, пистолет, сотни патронов, а также кинжалы и ножи.

Сотрудники полиции изъяли огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы в ходе обыска в частном доме у жителя села Нижняя Дуванка в Сватовском районе.

Об этом сообщает региональное управление Нацпоиции в воскресенье, 18 ноября.

Отмечается, что правоохранители обнаружили автомат АК-74, карабин Вулкан, пистолет Браунинг, магазин к нему, 494 патрона калибра 7,62 мм, 211 патронов калибра 5,6 мм, 11 патронов калибра 223 Rem, 31 патрон калибра 9 мм к травматическому оружию, один патрон неустановленного образца, глушитель для бесшумной стрельбы, коллиматорный прицел, два кинжала и четыре ножа.

Следователи устанавливают, откуда мужчина взял этот арсенал. Оружие отправлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст. 263 УК Украины).

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Ранее в Бахмуте обнаружили арсенал оружия в одном из гаражей жилого сектора. Там хранилось более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы к подствольному гранатомету, противотанковые мины и более 20 тысяч патронов.

А в Торецке в одном из заброшенных домов нашли крупный тайник боеприпасов. Также там находилось пять гранат и гранатомет.

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