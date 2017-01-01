Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления, и принимают меры по их задержанию.

При осмотре автомобиля злоумышленника нашли пять кассет с деньгами Нацполіція

Правоохранители задержали одного из злоумышленников, которые ограбили инкассаторский автомобиль ПриватБанка в Ирпене Киевской области. Как сообщили в областной полиции, автомобиль с характерным повреждением, на котором бежали грабители и задели другую машину, полиция обнаружила в столице.

"Злоумышленники уже успели заменить номерные знаки. Государственные знаки, которые видели во время совершения преступления, правоохранители изъяли из канализационного люка возле машины", - сказано в сообщении.

Кроме того, недалеко от внедорожника обнаружили подозрительного мужчину, похожего на разыскиваемого грабителя. "Во время личного досмотра у него из кармана правоохранители изъяли крупные пакеты - именно в них мужчина собирался переложить большую сумму денег", - уточнили правоохранители.

Полицейские изъяли автомобиль, который злоумышленники использовали для совершения преступления. При осмотре авто с участием работников ПриватБанка были изъяты пять кассет с деньгами.

Cмотрите фотогалерею: Задержан один из грабителей инкассаторов в Ирпене

"Задержанный мужчина сейчас находится в изоляторе временного содержания. Известно, что он родом из Житомирской области, имеет 15-летний стаж в местах лишения свободы за совершение разбоев и грабежей. Последний раз он был приговорен к 10 годам за совершение разбойного нападения на квартиру, хозяин которой погиб от нанесения тяжких телесных повреждений. Подозреваемый был освобожден раньше срока по "закону Савченко", - добавили в полиции.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления, и принимают меры по их задержанию.

Напомним, полиция ввела в Киевской области план Перехват из-за ограбления авто инкассаторов в Ирпене.

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