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В Киеве задержали помощника Савченко

Комментариев: 1
Во время задержания произошли столкновения полиции с активистами, которые пытались отбить Мосийка.

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В Киеве полиция задержала помощника арестованного внефракционного народного депутата Надежды Савченко Валерия Мосийка. Об этом сообщает Громадське в воскресенье, 18 ноября.

По данным журналистов, во время задержания произошли столкновения полиции с активистами, которые пытались отбить Мосийка. На помощь пришли около 20 бойцов спецназа.

Сестра Савченко, Вера, сообщила, что Мосийка правоохранители ударили по голове еще до задержания. По ее словам, само задержание произошло, когда помощник возвращался с акции в поддержку депутата.

Мосийок является помощником нардепа на общественных началах.

Ранее Савченко заявила о том, что ей требуется операция

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Теги: Киев, помощник, Савченко, задержание, нардеп, Надежда Савченко, Савченко новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ALFER+    18.11.2018, 17:14
Оценка:  +1
ALFER+
Надо было добить по-быстрому и по домам.
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