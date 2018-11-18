В Киеве задержали помощника Савченко

Во время задержания произошли столкновения полиции с активистами, которые пытались отбить Мосийка.

Читай также: Суд арестовал часть квартиры Савченко - сестра

В Киеве полиция задержала помощника арестованного внефракционного народного депутата Надежды Савченко Валерия Мосийка. Об этом сообщает Громадське в воскресенье, 18 ноября.

По данным журналистов, во время задержания произошли столкновения полиции с активистами, которые пытались отбить Мосийка. На помощь пришли около 20 бойцов спецназа.

Помічника Надії Савченко затримали у Києві. Сестра Надії Віра Савченко заявляє, що поліція не повідомляє причину затримання pic.twitter.com/pOsEVMKaeq — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 ноября 2018 г.

Сестра Савченко, Вера, сообщила, что Мосийка правоохранители ударили по голове еще до задержания. По ее словам, само задержание произошло, когда помощник возвращался с акции в поддержку депутата.

У Києві затримали помічника Надії Савченко Валерія Мосійка — під час затримання сталася сутичка, люди намагалися відбити помічника у поліції pic.twitter.com/6Tt0ikHsWU — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 ноября 2018 г.

Мосийок является помощником нардепа на общественных началах.

Ранее Савченко заявила о том, что ей требуется операция.