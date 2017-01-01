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Появились фото контрабандиста, который насмерть сбил пограничника

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По факту совершения преступления открыто уголовное дело по ст 348 УКУ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Мужчина сам сдался правоохранителям
Мужчина сам сдался правоохранителям
facebook.com/zahidnuy.kordon

Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения мужчине, который насмерть сбил пограничника. 34-летний подозреваемый будет содержаться под стражей 2 месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

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“Сегодня в полдень в Ужгороде состоялось заседание по избранию меры пресечения 34-летнему закарпатцу, который 16 ноября во время его задержания совершил наезд на начальника отдела пограничной службы Деловое майора Вадима Березенська. Следственным судьей Ужгородского горрайонного суда принято решение о содержании подозреваемого под стражей в течение 60 дней без возможности внесения залога“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что под Луцком нарушители на авто сбили пограничника. На тот момент злоумышленникам удалось скрыться, их разыскивали правоохранители

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Теги: украина, контрабанда, граница, пограничник, сбил насмерть
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