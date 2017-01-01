Появились фото контрабандиста, который насмерть сбил пограничника

По факту совершения преступления открыто уголовное дело по ст 348 УКУ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения мужчине, который насмерть сбил пограничника. 34-летний подозреваемый будет содержаться под стражей 2 месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

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“Сегодня в полдень в Ужгороде состоялось заседание по избранию меры пресечения 34-летнему закарпатцу, который 16 ноября во время его задержания совершил наезд на начальника отдела пограничной службы Деловое майора Вадима Березенська. Следственным судьей Ужгородского горрайонного суда принято решение о содержании подозреваемого под стражей в течение 60 дней без возможности внесения залога“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что под Луцком нарушители на авто сбили пограничника. На тот момент злоумышленникам удалось скрыться, их разыскивали правоохранители