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Под Одессой женщину насмерть сбили сразу два авто, местные перекрыли трассу

Комментариев: 1
Смертельное ДТП произошло на переходе у поселка Хлебодарское.
Местные жители считают, что ДТП случилось из-за отсутствия освещения
Местные жители считают, что ДТП случилось из-за отсутствия освещения
dumskaya.net

В Одесской области у поселка Хлебодарское вчера, 17 ноября, в 18:00 на пешеходном переходе автомобиль Фиат сбил пешехода. После того, как женщина упала на асфальт, на нее наехал Вольво.

Об этом сообщает местное издание Думская.

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"Трасса не оснащена ни светофором, ни элементарно нормальным освещением. Я сама ежедневно стою по 10-15 минут перед пешеходным переходом, чтоб перейти дорогу. Наезды в нашем районе не редкость, хотя смертельных исходов не было давно. Неужели должны гибнуть люди, чтоб добиться справедливости, чтоб выделили бюджет на освещение и светофор", - пишет жительница Хлебодарского Виктория Карауш.

Местные жители перекрыли трассу, требуя решить вопрос с освещением
Местные жители перекрыли трассу, требуя решить вопрос с освещением
dumskaya.net

Пострадавшая женщина скончалась на месте
Пострадавшая женщина скончалась на месте
dumskaya.net

На следующий день, 18 ноября, местные жители перекрыли Маякскую трассу, требуя решить вопрос с освещением трассы и установкой светофора. 

Ранее сообщалось, что под Киевом пьяный “евробляхер“ сбил детей и скрылся.

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Теги: украина, одесса, хлебодарское, дтп, протест
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Комментариев (1)
Негорро    18.11.2018, 17:34
Оценка:  0
Негорро
Шоколадный мир не предусматривает заботы о простых людях.Этот мир был создан Педрилой и его бандой лишь для собственного обогащения.Ради этого эти скоты и провернули госпереворот...
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