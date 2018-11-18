Под Одессой женщину насмерть сбили сразу два авто, местные перекрыли трассу

Смертельное ДТП произошло на переходе у поселка Хлебодарское.

В Одесской области у поселка Хлебодарское вчера, 17 ноября, в 18:00 на пешеходном переходе автомобиль Фиат сбил пешехода. После того, как женщина упала на асфальт, на нее наехал Вольво.

Об этом сообщает местное издание Думская.

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"Трасса не оснащена ни светофором, ни элементарно нормальным освещением. Я сама ежедневно стою по 10-15 минут перед пешеходным переходом, чтоб перейти дорогу. Наезды в нашем районе не редкость, хотя смертельных исходов не было давно. Неужели должны гибнуть люди, чтоб добиться справедливости, чтоб выделили бюджет на освещение и светофор", - пишет жительница Хлебодарского Виктория Карауш.

Местные жители перекрыли трассу, требуя решить вопрос с освещением dumskaya.net

Пострадавшая женщина скончалась на месте dumskaya.net

На следующий день, 18 ноября, местные жители перекрыли Маякскую трассу, требуя решить вопрос с освещением трассы и установкой светофора.

Ранее сообщалось, что под Киевом пьяный “евробляхер“ сбил детей и скрылся.