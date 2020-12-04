В Одессе блокировали трассу из-за холодных батарей

Несмотря на обещания чиновников найти выход из положения, без тепла по-прежнему остаются более 500 квартир.

В Одесской области возле села Крыжановка в воскресенье, 18 ноября, группа людей перекрыла трассу Одесса - Южный. Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на депутата Крыжановского сельсовета Сергея Колодяжного.

По его словам, таким образом люди добиваются включения отопления в ЖК Европейский.

"Несмотря на обещания чиновников найти выход из положения, без тепла по-прежнему остаются более 500 квартир этого жилого комплекса", - говорится в сообщении.

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Отметим, эта же группа людей 13 ноября перекрывала улицу Бочарова в районе ее пересечения с улицей Семена Палия, а также пикетировала областную администрацию.

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