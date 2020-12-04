Климкин: Facebook должен работать из Киева

Министр иностранных дел заявил о необходимости противодействия дезинформации во время проведения выборов в Украине.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о необходимости открытия в Украине официального представительства Facebook. Об этом Климкин заявил в Twitter.

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“Провел хорошую дискуссию с миссией НДИ и Европарламента относительно всеобъемлющих попыток дезинформации и информационных атак. Facebook давно должен работать с украинским сегментом именно из Киева. Как и другие IТ компании“, - отметил Климкин.

Ранее сообщалось о том, что Климкин поблагодарил Сенат США за признание Голодомора. Глава МИД Украины отметил многочисленные законодательные инициативы американских сенаторов, направленные на поддержку Киева.