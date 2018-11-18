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Рева: Заробитчане должны декларировать доходы

Комментариев: 4
Министр социальной политики считает, что деньги, присылаемые заробитчанами в Украину, следует считать доходами физ лиц .
Министр социальной политики Украины Андрей Рева
Министр социальной политики Украины Андрей Рева
msp.gov.ua

Министр социальной политики Украины Андрей Рева прокомментировал детали получения субсидий на оплату коммунальных услуг и необходимость верификации доходов физических лиц.

Об этом министр рассказал в интервью Радио Свободе.

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Каждый год украинцы, работающие за границей, присылают родственникам около 6,5 миллиардов долларов. Эти средства не декларируются.

“Люди, которые работают в Украине, платят подоходный налог, платят ЕСВ. Их доходы учитываются. И, как правило, они не могут претендовать на субсидии, потому что они работают по “белому“, удерживают и бюджетников и пенсионеров, и сами себя содержат. А кто работает за рубежом, пересылает сюда средства. Эти средства попадают в конкретные домохозяйства. 6,5 миллиарда долларов“, - отметил Рева.

Деньги заробитчан также следует считать доходами физических лиц.

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“Доход, потому что он используется на собственное потребление. Мы попросили: пожалуйста, задекларируйте! Потому что это реально деньги, которые вы получаете на собственное потребление. Так вот, на сегодня, когда мы говорили о 1 июня 2018, эти средства никак в декларациях наших субсидиантов не были указаны. Поэтому мы тоже провели проверку, верификацию для того, чтобы выяснить, кто у нас тоже скрывает те или иные доходы“, - добавил Рева.

Ранее Андрей Рева озвучил цифры по зарплатным миллионерам. Всего в Украине насчитали 8 тысяч “зарплатных“ миллионеров.

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Теги: рева, заробитчане, декларация, субсидия
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Комментариев (4)
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pochta-mail    18.11.2018, 19:03
Оценка:  0
pochta-mail
Так эти деньги ввозятся в страну и тратятся в стране..мудло
SerG-333    18.11.2018, 18:56
Оценка:  0
SerG-333
Больна Людына. Без Коментариев.
Fortuno    18.11.2018, 18:52
Оценка:  +1
Fortuno
Ублюдок 80-го левела
realМовчанюк    18.11.2018, 18:40
Оценка:  +1
realМовчанюк
Разогнался, барин! Люди уехали от голода и нищеты выживать, а это мурло предлагает им за это ещё и налоги выплачивать ему, дабы барину было что разворовывать из "бюджета"!
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