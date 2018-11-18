Рева: Заробитчане должны декларировать доходы

Министр социальной политики считает, что деньги, присылаемые заробитчанами в Украину, следует считать доходами физ лиц .

Министр социальной политики Украины Андрей Рева прокомментировал детали получения субсидий на оплату коммунальных услуг и необходимость верификации доходов физических лиц.

Об этом министр рассказал в интервью Радио Свободе.

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Каждый год украинцы, работающие за границей, присылают родственникам около 6,5 миллиардов долларов. Эти средства не декларируются.

“Люди, которые работают в Украине, платят подоходный налог, платят ЕСВ. Их доходы учитываются. И, как правило, они не могут претендовать на субсидии, потому что они работают по “белому“, удерживают и бюджетников и пенсионеров, и сами себя содержат. А кто работает за рубежом, пересылает сюда средства. Эти средства попадают в конкретные домохозяйства. 6,5 миллиарда долларов“, - отметил Рева.

Деньги заробитчан также следует считать доходами физических лиц.

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“Доход, потому что он используется на собственное потребление. Мы попросили: пожалуйста, задекларируйте! Потому что это реально деньги, которые вы получаете на собственное потребление. Так вот, на сегодня, когда мы говорили о 1 июня 2018, эти средства никак в декларациях наших субсидиантов не были указаны. Поэтому мы тоже провели проверку, верификацию для того, чтобы выяснить, кто у нас тоже скрывает те или иные доходы“, - добавил Рева.

Ранее Андрей Рева озвучил цифры по зарплатным миллионерам. Всего в Украине насчитали 8 тысяч “зарплатных“ миллионеров.