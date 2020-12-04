День на Донбассе: восемь обстрелов, потерь нет

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой, заверяют в штабе Операции объединенных сил.

В ООС день прошел относительно спокойно Getty Images

В течение суток воскресенья, с 00.00 по 18.00, сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

По данным штаба, сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Желобок, Светлодарск, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово. "Кроме того, вблизи Желобка, противник применил минометы калибра 82-мм, а в районе Светлодарска – 120-мм", – говорится в сводке.

В информации отмечается, что подразделения обороняющихся адекватно подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств, "потерь среди личного состава наших войск не допущено".

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Ранее сообщалось, что в зоне боевых действий на востоке Украины погиб сержант Александр Лукьянец, старшина третьей мотопехотной роты 21-го батальона территориальной обороны Херсонской области Сармат.

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