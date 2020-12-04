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Украинцев предупредили об ухудшении погоды

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В южных и центральных областях Украины местами ожидается налипание мокрого снега и гололед, в южной части – сильные осадки.
Украинцев предупредили об ухудшении погоды

В Украине завтра, 19 ноября, ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным Гидрометцентра, днем 19 ноября в южных и центральных областях прогнозируется местами налипание мокрого снега, гололедица. В южной части страны ожидаются сильные осадки, в южных областях, Крыму и на Приазовье - порывы ветра 15-20 м/с.

 
 

Кроме того в понедельник на дорогах Украины местами будет гололедица.

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Как сообщалось, зима в Украине в этом году будет теплой - в декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

 

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Теги: погода, снегопады, снег, гололед, снегопад, прогноз погоды, непогода, погода в Украине, погода Украина, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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