Украинцев предупредили об ухудшении погоды

В южных и центральных областях Украины местами ожидается налипание мокрого снега и гололед, в южной части – сильные осадки.

В Украине завтра, 19 ноября, ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным Гидрометцентра, днем 19 ноября в южных и центральных областях прогнозируется местами налипание мокрого снега, гололедица. В южной части страны ожидаются сильные осадки, в южных областях, Крыму и на Приазовье - порывы ветра 15-20 м/с.

Кроме того в понедельник на дорогах Украины местами будет гололедица.

Туристов призывают воздержаться от походов в Карпаты

Как сообщалось, зима в Украине в этом году будет теплой - в декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet