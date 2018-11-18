У инкассаторов в Ирпене украли три миллиона

Лица фигурантов нападения на автомобиль ПриватБанка установлены и их задержание "является делом техники".

У инкассаторов ПриватБанка в Ирпене Киевской области украли три миллиона гривен, а не 1,8 млн грн как сообщалось ранее. Об этом уточнили в областной полиции, информирует агентство УНН в воскресенье, 18 ноября.

"При подсчете денег в похищенных кассетах инкассаторского автомобиля оказалось, что сумма составляет 3 млн грн, а не 1,8 млн грн, как заявляли в банке", – сказали в полиции.

Правоохранители заявили, что лица фигурантов нападения установлены и их задержание "является делом техники".

Инкассаторов ограбили 17 ноября, когда один из них находился у банкомата. За помощь в поисках похищенного ПриватБанк обещал 100 тысяч грн.

Также полиция сообщила о задержании одного из подозреваемых в ограблении. Деньги, по данным правоохранителей, изъяты и находятся в отделе полиции.

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