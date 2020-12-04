День студента: в Херсонской области горело общежитие

В Скадовске Херсонской области 17 ноября загорелось студенческое общежитие. Двое молодых людей пострадали.

В Скадовске горело студенческое общежитие ГосЧС в Херсонской области



В Скадовске Херсонской области вечером 17 ноября, в День студента, произошел пожар в студенческом общежитии. В результате двое студентов были госпитализированы, сообщает пресс-служба ГосЧС области.



Данные о возгорании в общежитии Скадовского техникума Херсонского государственного аграрного университета и госпитализации двоих студентов были переданы спасателям в 22:45.



Установлено, что возгорание возникло в 22:05 в жилой комнате на втором этаже 4-х этажного здания. Площадь пожара составила 5 кв.м. Возгорание было ликвидировано персоналом общежития в 22:12.



Обстоятельства, при которых во время происшествия пострадали двое студентов, выясняются. В настоящее время студенты находятся в больнице.



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