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День студента: в Херсонской области горело общежитие

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В Скадовске Херсонской области 17 ноября загорелось студенческое общежитие. Двое молодых людей пострадали.
В Скадовске горело студенческое общежитие
В Скадовске горело студенческое общежитие
ГосЧС в Херсонской области

В Скадовске Херсонской области вечером 17 ноября, в День студента, произошел пожар в студенческом общежитии. В результате двое студентов были госпитализированы, сообщает пресс-служба ГосЧС области.
 
Данные о возгорании в общежитии Скадовского техникума Херсонского государственного аграрного университета и госпитализации двоих студентов были переданы спасателям в 22:45.
 
Установлено, что возгорание возникло в 22:05 в жилой комнате на втором этаже 4-х этажного здания. Площадь пожара составила 5 кв.м. Возгорание было ликвидировано персоналом общежития в 22:12.
 
Обстоятельства, при которых во время происшествия пострадали двое студентов, выясняются. В настоящее время студенты находятся в больнице.
 

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Теги: студенты, пожар, Херсонская область, общежитие
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Источник: korrespondent.net

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