Климкин встретился с министром обороны Канады

Харджит Саджан заявил о твердой приверженности Канады стабильности и безопасности в Украине.



Министр иностранных дел Павел Климкин в ходе визита в Канаду встретился с канадским министром обороны Харджитом Саджаном.

"Рад был выказать главе МИД Украины Павлу Климкину твердую приверженность Канады Украине", – написал глава Минобороны Канады в Twitter.

Он отметил, что Канада гордится участием в операциях по поддержанию безопасности в Украине. "Мы гордимся поддержкой стабильной и безопасной Украины с помощью представителей Вооруженных сил Канады, участвующих в операции UNIFIER и работающих рядом с силами безопасности Украины", – сообщил канадский министр.

Климкин находится с двухдневным визитом в Канаде. Основная цель его визита – участие в Галифакском международном форуме по вопросам безопасности.

Напомним, в сентябре во Львовской области состоялась очередная ротация военных инструкторов из Канады миссии UNIFIER.

В августе в Минобороны заявили, что канадская учебно-тренировочная миссия UNIFIER завершила работу в Украине и передала программу подготовки специалистов по обезвреживанию самодельных взрывных устройств украинским саперам. Тем не менее, канадские военные останутся в Украине в роли консультантов и наблюдателей.

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