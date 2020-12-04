Харьков может остаться без маршруток

Власти Харькова рассмотрят электронную петицию о ликвидации маршруток и замене их автобусами и троллейбусами.



Электронная петиция о ликвидации маршруток в Харькове и замене их городскими автобусами и троллейбусами за месяц, прошедший после ее регистрации, набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения городскими властями. Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета.



По состоянию на 21:00 воскресенья, 18 ноября, за петицию проголосовали 5381 человек (для передачи на рассмотрение властям города необходимо 5000 голосов – ред.).



По мнению автора петиции Дмитрия Николенко, маршрутки представляют собой крайне неэффективный, некомфортный и неконтролируемый вид транспорта.



"Современные харьковские маршрутки не справляются с пассажиропотоком: постоянно заполнены свыше нормы, интервалы очень большие и плохо контролируемые в течении дня, учёт пассажиропотока не ведется вовсе (так как билеты не реализуются в принципе и вообще не понятно на каком уровне оседает оплата за проезд). Техническое состояние маршруток – оставляет желать лучшего", – говорится в петиции.







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Автор петиции предлагает заменить маршрутки городскими автобусами и троллейбусами. "Ввести в них понятную систему оплаты и контроля (E-ticket, Visa, Master Card, QR-code), тем самым ликвидировав беспредел частных перевозчиков и обеспечив комфортный проезд харьковчанам", – отмечается в документе.

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