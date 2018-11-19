В спорткомплексе Харькова произошла массовая драка

Конфликт произошел с участием основателя общественного движения Восточный корпус Олега Ширяева и представителей Нацкорпуса, утверждают СМИ.

В харьковском спорткомплексе Локомотив на улице Большая Панасовская произошла массовая драка. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции вечером в воскресенье, 19 ноября.

Информация о происшествии поступила около 18.00. 32-летний мужчина заявил, что неизвестные нанесли ему телесные повреждения.

Пострадавший с ушибами был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства драки и лиц, причастных к ней.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о ее квалификации по статье о хулиганстве (ч.2 ст.296 УК Украины).

По данным издания SQ, конфликт произошел с участием бывшего командира роты полиции Восточный корпус и основателя одноименного общественного движения Олега Ширяева и представителей Нацкорпуса.

На прошлой неделе стало известно, что Олег Ширяев вышел из СИЗО под залог в размере более миллиона гривен.

Напомним, 12 сентября полиция задержала Ширяева по делу о попытке захвата элеватора в селе Занки Харьковской области. А 14 сентября суд Харькова арестовал его на 60 суток без права внесения залога.

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