Итоги 19 ноября: Протесты в Киеве и травмы Януковича

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Одессе блокировали трассу, требуя включить отопление

В Одесской области возле села Крыжановка группа людей перекрыла трассу Одесса - Южный. Таким образом люди добивались включения отопления в ЖК Европейский. Несмотря на морозы, без тепла по-прежнему остаются более 500 квартир этого жилого комплекса.

Рейтинг Макрона обновил антирекорд

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился за прошлый месяц на 4% и находится на рекордно низком уровне - 25%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop.

Больше всего падение доверия к Макрону отмечается у владельцев небольших предприятий и магазинов, и рабочих. Значительное ухудшение также отмечено в возрастной группе младше 34 лет и у работников государственных служб.

Радикалы сорвали марш в поддержку трансгендеров в Киеве

В центре Киева представители правых радикальных организаций сорвали марш за права трансгендеров. Марш должен был начаться от парка Шевченко, однако точка сбора была изменена на метро Университет, поскольку на запланированном месте собрались противники акции.

В участников марша радикалы бросали дымовые шашки и распыляли газовые баллончики. В результате пострадали две девушки. Марш пришлось отменить. Полиция обеспечила отход участников акции в метро.

Янукович попал в больницу в тяжелом состоянии

Бывшего президента Украины Виктора Януковича госпитализировали в Москве в клинику имени Склифосовского. У него подозревали травмы позвоночника и колена, которые он якобы получил во время игры в теннис. Янукович находился в реанимации, но вскоре его перевезли в частную клинику.

Экс-президент будет госпитализирован около трех недель. Он не сможет выступить в суде со своим последним словом по делу о госизмене.

Еще один караван мигрантов направляется в США

Очередной караван мигрантов из Сальвадора направляется в США. Это уже четвертый караван выходцев из страны, которые идут в сторону США. В его состав входят порядка 150 человек.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не готовы к вторжению мигрантов, и призвал нелегалов “отправляться домой“.