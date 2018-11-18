Минобороны показало зрелищные учения танкистов на Донбассе

Танкисты резерва командования ООС преодолели водную преграду и выполнили упражнения стрельб.

Учения танковых подразделений прошли на Донбассе Скриншот из видео

На востоке Украины в районе проведения Операции Объединенных сил прошли учения танковых подразделений ВСУ - по легенде, противник пытался вклиниться в передний край обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Подразделениям были определены задачи по отражению наступления и восстановлению прежнего положения по переднему краю согласно минским договоренностям. Танкисты резерва командования ООС после преодоления водной преграды выполнили упражнения стрельб и эвакуацию танка, который был условно поврежден в ходе учебно-боевых действий.

Как сообщалось 15 ноября, ВСУ показали тренировку противотанкового резерва на Донбассе.