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На радио доля песен на украинском языке достигла 54%

Комментариев: 3
Первый раз Рада "завалила" закон о квотах на радио, однако позже они были установлены.
Украиноязычная песня от группы KAZKA возглавила российский хит парад МузТВ
Украиноязычная песня от группы KAZKA возглавила российский хит парад МузТВ
Скриншот из клипа

Доля песен на украинском языке в эфире отечественных радиостанций достигла 54%. Одна из украиноязычных песен, композиция Плакала группы KAZKA уже возглавила российский хит парад МузТВ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп (НФ), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

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“Мы сделали простой и действенный закон, который многие тогда считали нереалистичным. Но оказалось, что мы, проклятые оптимисты, глубоко себя недооценили). Можем), и поэтому все это - не зря, потому что так мы создаем свою историю. Все вместе. Но самое главное - наши талантливые музыканты. И так, парадоксы судьбы - песня Плакала украинской группы KAZKA возглавила российский хит парад МузТВ)“, - написала Сюмар. 

Доля украиноязычных песен в ефире радио
Доля украиноязычных песен в ефире радио
facebook.com/vsiumar

Как сообщалось 8 ноября, в Украине выросла квота украиноязычного продукта на радио и ТВ.

 

 

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Теги: квоты, украинский язык, радио
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Комментариев (3)
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flacon9havi    19.11.2018, 09:54
Оценка:  0
flacon9havi
Слава Україні!
ALFER+    19.11.2018, 09:54
Оценка:  -2
ALFER+
Я лучше послушаю Deep Purple.
По Сюмар дурка плачэ.
flacon9havi    19.11.2018, 09:55
Оценка:  0
flacon9havi
Все з тобою ясно.
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