На радио доля песен на украинском языке достигла 54%
Доля песен на украинском языке в эфире отечественных радиостанций достигла 54%. Одна из украиноязычных песен, композиция Плакала группы KAZKA уже возглавила российский хит парад МузТВ.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп (НФ), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.
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“Мы сделали простой и действенный закон, который многие тогда считали нереалистичным. Но оказалось, что мы, проклятые оптимисты, глубоко себя недооценили). Можем), и поэтому все это - не зря, потому что так мы создаем свою историю. Все вместе. Но самое главное - наши талантливые музыканты. И так, парадоксы судьбы - песня Плакала украинской группы KAZKA возглавила российский хит парад МузТВ)“, - написала Сюмар.
Как сообщалось 8 ноября, в Украине выросла квота украиноязычного продукта на радио и ТВ.
По Сюмар дурка плачэ.