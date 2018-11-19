На радио доля песен на украинском языке достигла 54%

Первый раз Рада "завалила" закон о квотах на радио, однако позже они были установлены.

Доля песен на украинском языке в эфире отечественных радиостанций достигла 54%. Одна из украиноязычных песен, композиция Плакала группы KAZKA уже возглавила российский хит парад МузТВ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп (НФ), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Читай также: Рассказ про сестер-лесбиянок включили в хрестоматию по укрлит

“Мы сделали простой и действенный закон, который многие тогда считали нереалистичным. Но оказалось, что мы, проклятые оптимисты, глубоко себя недооценили). Можем), и поэтому все это - не зря, потому что так мы создаем свою историю. Все вместе. Но самое главное - наши талантливые музыканты. И так, парадоксы судьбы - песня Плакала украинской группы KAZKA возглавила российский хит парад МузТВ)“, - написала Сюмар.

Доля украиноязычных песен в ефире радио facebook.com/vsiumar

Как сообщалось 8 ноября, в Украине выросла квота украиноязычного продукта на радио и ТВ.