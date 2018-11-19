В Константинополе назвали дату объединительного собора

Вселенский патриарх подтверждает свое решение предоставить автокефалию для УПЦ.

Объединительный собор украинских православных церквей совершится в декабре 2018 года.

Об этом сообщается в информации главного секретариата Синода Вселенского патриархата.

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В сообщении отмечается, что в ходе подготовки к Синоду Вселенского патриархата 27-29 ноября 2018 года Константинополь назовет точную дату предоставления томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

“Пока идет процесс подготовки Собора Православной церкви Украины, конкретная дата в декабре 2018 года будет объявлена Синодом Вселенского патриархата“, - говорится в сообщении.

Напомним, митрополит Винницкий и Барский Симеон заявил, что всегда был сторонником автокефалии, но ожидал ее от РПЦ.

Ранее, митрополит Винницкий и Барский Симеон который был единственным из 83 участников Собора УПЦ МП 13 ноября, кто не подписал постановление Собора, рассказал, как его уговаривали поставить подпись.