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В Одессе горел трамвай

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Инцидент произошел утром неподалеку от одесского зоопарка. Обошлось без жертв и пострадавших.
Причиной могло послужить короткое замыкание
Причиной могло послужить короткое замыкание
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В Одессе вблизи зоопарка утром в понедельник, 19 ноября, горел вагон трамвайного маршрута №11. Об этом пишет Одесса медиа.

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Как сообщили очевидцы, пассажиры успели выскочить из трамвая, обошлось без жертв.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Другим трамваям пришлось остановиться - на подстанции пропало электричество.

Напомним, 6 ноября в Днепропетровской области полностью сгорел пассажирский автобус. Ранее, на станции Моквин в Ровненской области произошел пожар в пассажирском поезде.

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Теги: Одесса, видео, пассажиры, Трамвай, пассажирские перевозки
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