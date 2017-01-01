Политолог: фамилия кандидата от "Оппоблока" точно будет не Бойко

После создания "Оппозиционной платформы "За жизнь" здесь сразу определились с единым кандидатом на президентских выборах, которым все же будет Юрий Бойко. Поэтому он, судя по итогам политсовета "Оппоблока", партию за собой не поведет. Итак, "Оппоблоку" уже без него необходимо будет определиться с кандидатом на президентские выборы.

Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Андрей Золотарев, сообщает 24 канал.

"Когда несколько месяцев назад пошли слухи об объединительном процесес на условном "бело-синем" фланге украинского политикума, большинство экспертов склонялись к тому, что в итоге станет – формирование единого мощного проекта, что представляет юго-восток, и способного вывести во второй тур президентских выборов своего кандидата и получить первое место на парламентских выборах. Но сейчас ситуация выглядит так, что либо эта миссия будет провалена, либо она претерпела существенные изменения. Вместо одного игрока с претензиями на относительно высокий показатель на президентских выборах и проход партийного проекта в парламент, вырисовывается три-четыре", – отметил эксперт.

Далее он отмечает, что сначала от Рабиновича откололся Мураев, переполовинив рейтинги лидера "За жизнь". Следующим этапом структурирования сил стало заявление Рабиновича и Бойко о создании "Оппозиционной платформы "За жизнь". Проект, который моментально получил едкую ироническую аббревиатуру, определился с единым кандидатом на президентских выборах – после отказа идти на выборы Рабиновича им все же будет Юрий Бойко.

"Судя по итогам политсовета "Оппоблока", партию за собой Бойко не поведет. Наоборот, скорее всего Бойко и товарищам, которые к нему примкнули, придется пойти на выход. Как "приданое" в альянс пойдет проект, который остался невостребованным в 2014 году – "Партия развития". А "Оппоблоку" уже без Бойко необходимо будет определиться с кандидатом от партии на президентские выборы. Не берусь судить кто представит "Оппоблок" на выборах, но фамилия кандидата в президенты от партии будет точно не будет Бойко", – говорит он.

Следует также, считает политолог, иметь в виду, что в этой нише работает "Основа" Таруты; могут акцентировано начать работать проекты Коломойского (Зеленский и "Слуга народа"), которые уже сейчас получили часть электората юга и востока, растерянного "объединительно-разобщающими" процессами в среде сил, ориентированных на юго-восток, а также могут активизироваться условно "левые" проекты (Каплин, "Социалисты" и др).

"Список можно продолжить, но, безусловно, в этой нише конкуренция получится неслабой", – подытожил Золотарев.