В отеле Одессы произошло ЧП из-за акулы

Из аквариума отеля на Фонтане вырвалась акула.

Акулу временно пришлось переместить в ванную в одном из номеров отеля

В Одессе в отеле Мирный, который раположен на Фонтанской дороге, специалисты местного дельфинария провели операцию по спасению черноморского катрана.

Об этом сообщает Думская.

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"Как рассказали в администрации отеля, аквариум не выдержал резких движений акулы, и ее пришлось переместить в ванную, расположенную в одном из номеров. После этого вызвали специалистов дельфинария Немо, которые выловили катрана и поместили в специальный контейнер", - говорится в сообщении.

В итоге акулу отвезли на новое место жительства – в аквариум дельфинария.

Как сообщалось 5 сентября, была найдена первая акула-вегетарианец.