Могут пригодиться военным: украинские ученые разработали чудо-повязки

Повязки способны мгновенно обезболить рану или ожог.

Институт физики НАН Украины разработал уникальные перевязочные материалы. В основу данных повязок входят радиационно сшитые гидрогели, которые предназначены для лечения ран и ожогов.

Об этом написал военный ВСУ Николай Воронин в Facebook.

Воронин считает, что гидрогелевые повязки смогут способствовать выздоровлению раненых бойцов ВСУ, а иногда и спасти жизнь.

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Новый препарат сможет мгновенно обезболить, стерилен, обладает способностью очищать рану, впитывая из нее различные выделения.

Антисептическое функция состава раствора предусматривает возможность добавления различных лекарственных препаратов - как в содержание гидрогеля, так и на внешнюю поверхность уже наложенной повязки.

Повязки обладают способностью пропускать через себя воду, так что если повязку поливать жидкими лекарствами, обезболивающими, кровоостанавливающими, антисептическими и другими, то они беспрепятственно попадут на рану или ожог.

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“К сожалению, бойцы АТО до сих пор не имеют возможности пользоваться новыми перевязочными материалами из-за отсутствия их серийного производства. Работа ученых Института физики НАН Украины совместно с сотрудниками кафедры высокомолекулярных соединений КНУ имени Тараса Шевченко и специалистами ПАО НПЦ “Борщаговского химико-фармацевтического завода“ является чисто волонтерской. Поэтому ученые, имея уже готовую лабораторную технологию, приглашают частных предпринимателей профинансировать потенциально прибыльный бизнес и одновременно приобщиться к делу спасения человеческих жизней и усиления обороноспособности нашей страны“, - отметил Воронин.

Напомним, ранее ученые Университета Техаса в Хьюстоне (США) выяснили, что нормализация циркадных ритмов позволяет подавить рост особо опасных раковых опухолей печени.Напомним, ранее ученые Университета Техаса в Хьюстоне (США) выяснили, что нормализация циркадных ритмов позволяет подавить рост особо опасных раковых опухолей печени.

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Напомним, найден главный признак приближающегося рака и как его определить. Ученые выявили механизм, который позволяет клеткам рака усваивать глюкозу и получать энергию для выживания и роста опухоли.

Также, названы лекарства, которые не стоит принимать при простуде.