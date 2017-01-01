Херсонцы протестуют: Маршрутчики отказались возить пассажиров за 4 гривны

Пассажиры требуют возобновить перевозки.

В Херсоне утром 19 ноября несколько сотен жителей города собрались перед зданием горсовета, чтобы протестовать против повышения стоимости проезда в маршрутках. Перевозчики саботируют решение суда, отменившее тариф 6 гривен.

Об этом сообщает Херсон онлайн.

С пятницы перевозчики саботируют решение суда, отменившее тариф 6 гривен. Кроме того, те маршрутки, что вышли в работу (а это около 90 машин сегодня) требуют с горожан по 8 гривен.

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Общаться с возмущенными жителями города вышел мэр Владимир Миколаенко, которого встретили криками “Ганьба“. Он , взяв мегафон, пытался объяснить ситуацию. Его постоянно перебивали разозлённые люди.

Машины трех перевозчиков, по словам Миколаенко, отказываются работать. Это ФОП Присяжный, Корнет-Стиль и МИС.

“С пятницы дано поручение - с теми перевозчиками, которые не выполняют условий, разрывать договоры“, - сообщил жителям Миколаенко.

Он добавил, что по поводу действий перевозчиков, шантажирующих город, написаны заявления в полицию и СБУ. Автобусы коммунального предприятия Херсонкоммунтранссервис на линиях берут оплату в размере 4 грн.

Напомним, 5 ноября херсонские власти приняли решение повысить стоимость проезда в маршрутке на две гривны – с 4 грн до 6 грн. Решение было обжаловано в суде, и он приказал вернуть старый тариф до принятия решения по сути.

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Это не устроило перевозчиков, и в результате одни не выпустили свои машины на маршруты вообще. При этом другие маршрутчики выехали, но пользуясь коллапсом, берут за проезд не по 4 или 6, а по 8 гривен.

Коммунальный общественный транспорт - троллейбусы и автобусы - с нагрузкой не справляется.

Как сообщалось 6 ноября, в Тернополе маршрутки частных перевозчиков не вышли на маршруты.