Названа сумма контракта на покупку турецких ударных БПЛА

Производители отмечают, Украина смогла бы создать свое производство ударных беспилотников.

Украина подписала договор о покупке одного турецкого комплекса беспилотных летательных аппаратов на сумму 69 миллионов долларов.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на странице в Facebook.

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“В контракт включены 6 боевых дронов, 2 станции управления и 200 управляемых ракет. Также в сделке комплект запасных частей, сервисное сопровождение, обучение персонала. Стоимость контракта - 69 миллионов долларов”, - рассказал Бутусов.

По словам журналиста, основным предметом критики турецких дронов является высокая цена, которая превосходит во много раз суммы, выделенные на закупки ВСУ дронов украинских производителей.

Производители говорят, что в случае выделения аналогичной суммы на конструкторские разработки, Украина смогла бы создать свое производство ударных беспилотников.

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Также критикуется невозможность применения Байрактаров в войне на Донбассе в условиях противодействия российской ПВО.

Напомним, ранее было подписано соглашение о покупке турецкой оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina.