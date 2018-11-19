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В школе Львова учительница унижала ребенка и получила лишь выговор

Комментариев: 2
Из-за учительницы одноклассники начали травлю ребенка.
Отец перевел сына в другую школу
Отец перевел сына в другую школу
скриншот

Во львовской школе учительница, которую ранее обвиняли в унижении ученика, получила лишь выговор. Об этом сообщает ТСН.

Об унижениях со стороны учительницы заявил отец пострадавшего 9-летнего мальчика. Он также продемонстрировал аудиозапись, где учитель отказывается брать ребенка в поездку из-за того, что его укачало в автобусе и она не хочет “рыгачку собирать“.

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По словам отца, классный руководитель при всех учениках заявила, что мальчик не будет ездить на экскурсии по выше указанной причине. Отец отметил, что после инцидента одноклассники начали травлю сына.

Комиссия, которая изучала конфликт, рекомендовала директору наказать педагога выговором. Отец же, не дожидаясь выводов образовательной комиссии, перевел сына в другую школу. 

Ранее, в школе Харькова разгорелся скандал из-за того, что ученице шестого класса не дали торт, так как ее мама не сдала деньги на празднование окончания первой четверти.

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Теги: Львов, школа, буллинг, учительница, мальчик
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Комментариев (2)
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Глод    19.11.2018, 13:05
Оценка:  -1
Глод
Ребенок, наверное, по-русски разговаривал?
MNI1957    19.11.2018, 12:56
Оценка:  -1
MNI1957
заходит осёл в министерство образования,и удивился,тут же все такие как Я
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