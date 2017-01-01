Комитет кредиторов Центрэнерго требует результаты аудита

Речь идет о результатах финансового анализа и рекомендации по приватизации, которые предоставило польское отделение "Ernst & Young".

Об этом сообщает 1news.

Напомним, что Фонд государственного имущества без проведения конкурса заплатил 3 миллиона евро "Ernst & Young" за инвестиционный сопровождение приватизации. Еще ранее ФГИ привлек техническим консультантом по приватизации "Центрэнерго" другого представителя "большой четверки" - "Deloitte".

Далее Председатель ФГИ Виталий Трубаров со ссылкой на рекомендации инвестиционного консультанта сообщил, что стартовая цена продажи 78,3% акций "Центрэнерго" составит 6 млрд, то есть стоимость компании оценена в 7,66 миллиардов гривен или 283 миллионов гривен.

"Центрэнерго" находится в состоянии банкротства и все существенные сделки в обязательном порядке согласовываются с арбитражным управляющим, который подотчетен комитета кредиторов.

В 2017 году "Центрэнерго" получило 2,55 млрд грн прибыли, а за 9-ть месяцев 2018 уплатило в бюджет более 3,85 млрд грн.

Арбитражным управляющим "Центрэнерго" является Евгений Луговской.

Кроме результатов аудита кредиторы "Центрэнерго" рассмотрят отчет о закупках угля и вопросы согласования существенных сделок. Особое внимание уделят сомнительным операциям - объявленным руководством "Центрэнерго" закупкам угля из Грузии на сумму более 2 млрд. Грн., Необоснованным ростом производственных затрат в 2018 году и выплаченным авансам, которые достигают 70-80% от сумм контракта.

Как сообщали СМИ, 10 ноября 2018 министр энергетики США посетил одну из станций "Центрэнерго".