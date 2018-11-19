Супрун дала совет родителям, как стимулировать развитие мозга младенца

И.о. министра считает, что родители не должны учить ребенка нормальным словам - она советует сюсюкать с малышами до трех лет.

Исполняющая обязанности министерства зравоохранения убеждена, что лепет родителями во время общения с детьми стимулирует развитие мозга ребенка.

Об этом написала Ульяна Супрун в Facebook.

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“Сюсюканье с детьми не только милое или забавное общение, но и важная составляющая развития малыша, особенно в первые три года жизни, когда происходит интенсивное развитие мозга“, – отмечает Супрун.

По словам главы Минздрава, исследования показывают, что разговор с детьми на “детском языке“ стимулирует развитие мозга. Даже когда ребенок еще не произносит слов, этот процесс полезен для будущих языковых навыков и общей способности учиться.

“Когда мы произносим слова медленно, мелодично, выразительно их повторяем, активно пользуемся мимикой, меняем тон разговора на более “детский“, ребенок лучше погружается в общение, обращает больше внимания на язык и запоминает больше новых слов“, – уверяет медик.

Кроме того, Супрун добавила, что много людей, когда встречаются с малышом, переходят на лепет инстинктивно, но не все считают это нужным.

“Избегают “детской болтовни“ в основном папы, которые еще не знают, как это важно“, – резюмировала Супрун.

Как сообщалось, в сентябре Супрун рассказала, как домашние животные влияют на здоровье детей.