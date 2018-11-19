Украинские правые определились с единым кандидатом в президенты

Все, кроме Андрея Билецкого, поддержали выдвижение "свободовца" Руслана Кошулинского.

Билецкий ранее сам заявил о желании идти в президенты УНИАН

Украинские правые партии и движения якобы определились с единым кандидатом на выборы президента в 2019 году.

Об этом сообщается на сайте ВО Свобода.

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Согласно фото “национального манифеста“, свои подписи за выдвижение единого кандидата от националистов в лице “свободовца“ Руслана Кошулинского поставили все, кроме лидера Национального корпуса Андрея Билецкого, который ранее заявлял о намерении баллотироваться в президенты.

Так, подписи за Кошулинского поставили лидер ВО Свобода Олег Тягнибок, лидер Правого сектора Андрей Тарасенко, глава Организации украинских националистов Богдан Червак, глава Конгресса украинских националистов Степан Брацюнь и лидер С14 Евгений Карась.

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“Обсудив политическую ситуацию, мы - полномочные представители националистических организаций - приняли решение поддержать кандидатуру Руслан Кошулинский на президентских выборах 2019 года. Призываем другие национально-патриотические силы, в целом всех украинцев поддержать кандидатуру Руслана Кошулинского на должность Президента Украины!“, - говорится в заявлении Свободы.

Кошулинский ранее был депутатом VII созыва svoboda.org.ua

Напомним, 27 августа Национальный корпус, Правый сектор и ВО Свобода договорились определится с единым кандидатом на выборы-2019.

До этого, 8 августа, Андрей Билецкий заявил, что хотел бы баллотироваться в президенты от правых партий Украины. Он также отметил, что националисты должны выступить единым фронтом на выборах.