Филарет рассказал о возможности своего избрания на должность главы автокефальной церкви

Патриарх УПЦ КП Филарет заявил, что не будет выдвигать самостоятельно свою кандидатуру.

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отметил, что на Объединительном соборе ответит на предложение епископата УПЦ КП выдвинуть его кандидатуру на должность предстоятеля единой поместной Украинской православной церкви.

Об этом говорится в его заявлении, размещенном в Facebook.

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«Самовыдвижение кандидатур на предстоятельство в церкви не допускается канонами. Ранее сообщалось, что епископат УПЦ Киевского патриархата будет предлагать мою кандидатуру для избрания предстоятелем», - заявил Филарет.

Патриарх Филарет выразил свою благодарность епископату УПЦ КП за доверие и мощную поддержку со стороны Киевского патриархата и всего общества.

«Сейчас у меня есть сформированное видение того, как дальше надо действовать, и о нем через наше личное общение знают наши партнеры по продолжающемуся диалогу», - добавил он.

Предстоятель УПЦ КП заверил, что в рамках этого диалога придерживался и будет придерживаться взятых на себя обязательств так же, как и его другие участники.

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«Какой будет мой ответ на упомянутое выше предложение об избрании, если оно будет объявлено официально на Соборе, я также официально сообщу Собору, обосновав перед ним свое видение и решение и ожидая от него поддержки моей позиции», - подчеркнул патриарх Филарет.

Напомним, Объединительный собор украинских православных церквей совершится в декабре 2018 года.